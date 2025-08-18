Uživo Tramp je zadao neviđeni udarac Zelenskom! Haos pred sastanak veka, ceo svet na nogama: Evropljani u panici, Putin likuje (foto, video)

Uživo Tramp je zadao neviđeni udarac Zelenskom! Haos pred sastanak veka, ceo svet na nogama: Evropljani u panici, Putin likuje…

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastaće se danas sa američkim liderom Donaldom Trampom u Beloj kući. Njima će se pridružiti i brojni evropski lideri, koji će biti obavešteni o sastanku Trampa i Vladimira Putina. Pred sam sastanak, američki predsednik zadao je novi udarac Zelenskom.

Zelenski je već stigao u Vašington, a Tramp će ga u Beloj kući ugostiti popodne. Američki predsednik se prošle nedelje sastao sa Putinom i čini se da je od tada dosta promenio ploču kada je reč o mirovnom sporazumu za Ukrajinu. Sve detalje o sastanku veka u Vašingtonu pratite uživo na sajtu "Blica". Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof izjavio je da je razmena teritorija između Rusije i Ukrajine "fundamentalno pitanje" o kome će se razgovarati na sastanku sa
