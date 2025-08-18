Sindikat "Nezavisnost": Tražimo minimalac od 600 evra ili 70.000 dinara

Sindikat UGS "Nezavisnost" predložiće danas da se minimalna zarada za 2026. poveća na oko 600 evra ili 70.000 dinara, rekao je savetnik tog sindikata za ekonomska pitanja Zoran Ristić.

Ristić je za agenciju Beta rekao da se do tog iznosa došlo analizom minimalne i prosečne potrošačke korpe. Sastanak predstavnika sindikata, poslodavaca i Vlade Srbije o utvrđivanju minimalne cene rada u Srbiji počeo je danas u 10 sati u Socijalno-ekonomsku savetu. "Već dugo ukazujemo da minimalna potrošačka korpa ne prikazuje realno potrebe građana. Predložićemo da se zarada po satu poveća od 400 do 405 dinara, odnosno da minimalna zarada iznosi oko 70.000 dinara",