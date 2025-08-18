Sindikat "Nezavisnost": Tražimo minimalac od 600 evra ili 70.000 dinara

N1 Info pre 36 minuta  |  Beta
Sindikat "Nezavisnost": Tražimo minimalac od 600 evra ili 70.000 dinara

Sindikat UGS "Nezavisnost" predložiće danas da se minimalna zarada za 2026. poveća na oko 600 evra ili 70.000 dinara, rekao je savetnik tog sindikata za ekonomska pitanja Zoran Ristić.

Ristić je za agenciju Beta rekao da se do tog iznosa došlo analizom minimalne i prosečne potrošačke korpe. Sastanak predstavnika sindikata, poslodavaca i Vlade Srbije o utvrđivanju minimalne cene rada u Srbiji počeo je danas u 10 sati u Socijalno-ekonomsku savetu. "Već dugo ukazujemo da minimalna potrošačka korpa ne prikazuje realno potrebe građana. Predložićemo da se zarada po satu poveća od 400 do 405 dinara, odnosno da minimalna zarada iznosi oko 70.000 dinara",
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Sindikat UGS Nezavisnost će tražiti da minimalac bude povećan na 70.000 dinara

Sindikat UGS Nezavisnost će tražiti da minimalac bude povećan na 70.000 dinara

Biznis i finansije pre 11 minuta
Prvi sastanak pregovaračkog tima za minimalac za 2026. godinu

Prvi sastanak pregovaračkog tima za minimalac za 2026. godinu

Pressek pre 6 minuta
„Tražimo minimalac od 600 evra ili 70.000 dinara“

„Tražimo minimalac od 600 evra ili 70.000 dinara“

Nova pre 1 sat
Danas prvi sastanak pregovaračkog tima za minimalac za 2026. godinu

Danas prvi sastanak pregovaračkog tima za minimalac za 2026. godinu

NIN pre 1 sat
Danas važna odluka o minimalcu u Srbiji: Sastaje se Socijalno-ekonomski savet, očekuju se nova povećanja!

Danas važna odluka o minimalcu u Srbiji: Sastaje se Socijalno-ekonomski savet, očekuju se nova povećanja!

Kurir pre 51 minuta
Sindikat UGS Nezavisnost će tražiti da minimalac bude povećan na 70.000 dinara

Sindikat UGS Nezavisnost će tražiti da minimalac bude povećan na 70.000 dinara

Radio 021 pre 42 minuta
Pregovori o minimalnoj ceni rada za 2026. godinu počinju danas

Pregovori o minimalnoj ceni rada za 2026. godinu počinju danas

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeSindikat

Ekonomija, najnovije vesti »

Da li se isplati studiranje u Srbiji: Koliko su veće plate ljudi sa fakultetom u odnosu na one sa srednjom školom?

Da li se isplati studiranje u Srbiji: Koliko su veće plate ljudi sa fakultetom u odnosu na one sa srednjom školom?

Nova ekonomija pre 11 minuta
Da li imate pravo na odštetu ako "padne" sistem za overu?

Da li imate pravo na odštetu ako "padne" sistem za overu?

Kamatica pre 6 minuta
Naručena konzervacija ličnih predmeta Nikole Tesle

Naručena konzervacija ličnih predmeta Nikole Tesle

Ekapija pre 1 minut
Raspisan tender za sanaciju dela fasade zgrade Starog suda u Kragujevcu

Raspisan tender za sanaciju dela fasade zgrade Starog suda u Kragujevcu

Ekapija pre 6 minuta
Uzgoj voća i povrća u dnevnoj sobi? Moguće je, ovaj startap je pronašao rešenje

Uzgoj voća i povrća u dnevnoj sobi? Moguće je, ovaj startap je pronašao rešenje

BizLife pre 12 minuta