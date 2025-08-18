Lazović o izjavi Brnabić: „Izgleda da je doneta odluka da diverzija bude zvaničan stav vlasti“

Kopredsednik stranke Zeleno-levi front (ZLF) Radomir Lazović ocenio je danas, nakon izjave predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić da smatra da je pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu bila diverzija, da je vlast „izgleda donela odluku da to bude zvaničan stav“. „Ana Brnabić je upravo optužila građane da su odgovorni za rušenje nadstrešnice u Novom Sadu. Do sada su puštali bizarne likove po bizarnim televizijama da to pričaju, a sad je izgleda doneta