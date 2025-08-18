Srbija kupuje dronove i napredne vojne sisteme od izraelskog „Elbita“

Nedeljnik pre 1 sat
Srbija kupuje dronove i napredne vojne sisteme od izraelskog „Elbita“

Izraelski mediji prenose da je Srbija potpisala ugovor vredan 1,64 milijarde dolara sa izraelskim odbrambenim gigantom „Elbit Systems“, objavio je Times of Israel prenosi N1.

Iako je „Elbit“ prošle nedelje najavio veliki petogodišnji ugovor o isporuci preciznih artiljerijsko-raketnih sistema i bespilotnih letelica, ime kupca nije bilo objavljeno. ŠTA SRBIJA DOBIJA IZ UGOVORA Prema navodima, ugovor obuhvata isporuku paketa bespilotnih borbenih sistema opremljenih veštačkom inteligencijom, uključujući lično upravljane dronove. Reč je o naprednim sistemima za izviđanje, nadzor i akviziciju ciljeva (ISTAR), kao i o sistemima za komunikaciju
