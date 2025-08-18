Brnabić: Referendum o Vučiću dogovorio bi se za sat vremena, nadstrešnica je bila diverzija

Novi magazin pre 16 minuta  |  Beta
Brnabić: Referendum o Vučiću dogovorio bi se za sat vremena, nadstrešnica je bila diverzija

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da inicijativa za savetodavni referendum za opoziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića stoji u narodnoj skupštini i da bi poslanici lako, za sat vremena, mogli da iniciraju savetodavni referendum.

"Nema nijednog potpisa bivše vlasti, podržavaoca blokadera, nema jednog potpisa da kažu dajte da pitamo narod da li ima poverenja u Vučića", izjavila je Brnabić za televiziju Pink. Dodala je da je nakon više od godinu i po dana Zakon o jedinstvenom biračkom spisku završen, a da niko ne želi da pogleda taj zakon kako bi bila formirana komiija za uvd u birački spisak. Kazala je da nadstrešnica železničke stanice u Novom Sadu koja se obrušila 1. novembra prošle godine
Ključne reči

Aleksandar VučićReferendumSkupština SrbijeNovi SadAna Brnabić

