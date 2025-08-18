Putnička vozila na Preševu čekaju pola sata, zahlađenje čini vožnju bezbednijom

Putnički automobili se na graničnom prelazu Preševo od jutros zadržavaju oko pola sata prilikom izlaska iz zemlje, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Lokalni pljuskovi danas će uticati na promenljivo stanje kolovoza. Zahlađenje i pad temperature donose bezbednije putovanje. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na brojnim deonicama su u toku radovi. Kamioni na granici u Batrovcima čekaju oko sat pri izlazu iz Srbije.