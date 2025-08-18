Reper Šon Kingston osuđen na tri godine zatvora zbog prevare

Radio 021 pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
Reper Šon Kingston osuđen na tri godine zatvora zbog prevare

Poznati reperi njegova majka nisu plaćali luksuzne predmete, poput LED televizora od 232 inča i neprobojnog automobila marke kadilak.

Getty Images Reper Šon Kingston osuđen je na kaznu od tri i po godine zatvora zbog prevare od milion dolara. Autor hita Beautiful Girls osuđen je ranije ove godine, zajedno sa njegovom majkom, za prevaru elektronskim putem, gde su otuđili luksuzne predmete, poput satova, LED televizora od 232 inča, neprobojni automobil kadilak eskalejd i nameštaj, u vrednosti većoj od milion dolara (više od 850.000 evra). Tužioci su rekli da su Kingston, čije je pravno ime Kisean
