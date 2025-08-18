Zaštitnik građana danas razgovara sa osumnjičenima za napad na Kobre

Zaštitnik građana danas razgovara sa osumnjičenima za napad na Kobre

Zaštitnik građana Zoran Pašalić posetio je u Okružnom zatvoru u Novom Sadu građane koji su uhapšeni tokom protesta u Novom Sadu i Odžacima, a najavljeno je da će danas razgovarati sa osumnjičenima za napad na Kobre.

Kako je saopštila kancelarija zaštitnika građana, Pašalić je juče u novosadskom Okružnom zatvoru razgovarao sa desetoro pritvorenih građana. Najavljeno je da će ombudsman danas razgovarati sa petoro građana kojima je određen pritvor zbog sumnje da su napali pripadnike Odreda vojne policije specijalne namere "Kobre", tokom protesta u Novom Sadu u noći između 13. i 14. avgusta. Petoro osumnjičenih za napad na "Kobre" u pritvoru na Klisi, jedan u kućnom pritvoru
