Serijski silovatelj Igor Milošević ponovo uhapšen

Igor Milošević, serijski silovatelj koji je više od pola života proveo u zatvoru, ponovo je uhapšen u Beogradu.

Milošević je 18. jula ove godine pušten iz zatvora, nakon što je odslužio kaznu zbog nedozvoljenog posedovanja droge, a danas je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo razbojništva. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu potvrdilo je hapšenje i saopštilo da je Miloševiću određeno zadržavanje zbog sumnje da je počinio razbojništvo na teritoriji opštine Savski venac. Igor Milošević, višestruki silovatelj, pušten na slobodu posle izdržane kazne. Silovao je