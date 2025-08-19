Hitno prekinut nastup Jale i Bube u Sarajevu! Gosti evakuisani, policija izašla na teren
Alo pre 1 sat
Nastup popularnih repera Jale Brata i Bube Korelija u jednom sarajevskom klubu prekinut je, a svi posetioci hitno su evakuisani iz lokala. Naime, zbog dojave o bombi, klub je odmah evakuisan. Foto: Ataimages Pogledaj galeriju Foto: privatna arhiva Pogledaj galeriju Foto: privatna arhiva Pogledaj galeriju Foto: privatna arhiva Pogledaj galeriju Na terenu su već jedno policijsko vozilo i kombi, kako je prikazano na fotografijama, prenosi Avaz. Iz Operativnog centra