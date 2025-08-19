Hitno prekinut nastup Jale i Bube u Sarajevu! Gosti evakuisani, policija izašla na teren

Alo pre 1 sat
Hitno prekinut nastup Jale i Bube u Sarajevu! Gosti evakuisani, policija izašla na teren

Na terenu su već jedno policijsko vozilo i kombi

Nastup popularnih repera Jale Brata i Bube Korelija u jednom sarajevskom klubu prekinut je, a svi posetioci hitno su evakuisani iz lokala. Naime, zbog dojave o bombi, klub je odmah evakuisan. Foto: Ataimages Pogledaj galeriju Foto: privatna arhiva Pogledaj galeriju Foto: privatna arhiva Pogledaj galeriju Foto: privatna arhiva Pogledaj galeriju Na terenu su već jedno policijsko vozilo i kombi, kako je prikazano na fotografijama, prenosi Avaz. Iz Operativnog centra
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Drama u klubu: Hitno prekinut nastup Džale Brata i Bube Korelija - policija na terenu

Drama u klubu: Hitno prekinut nastup Džale Brata i Bube Korelija - policija na terenu

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Sarajevo

Zabava, najnovije vesti »

"Raskinuli smo jer nisam želela da rađam" Ena Čolić ne može više da ćuti o Bori Santani: "Nisam htela ni sina da upoznam sa…

"Raskinuli smo jer nisam želela da rađam" Ena Čolić ne može više da ćuti o Bori Santani: "Nisam htela ni sina da upoznam sa njim"

Alo pre 52 minuta
Drama u klubu: Hitno prekinut nastup Džale Brata i Bube Korelija - policija na terenu

Drama u klubu: Hitno prekinut nastup Džale Brata i Bube Korelija - policija na terenu

Blic pre 1 sat
Ne zaustavlja se! Dragana Mirković pokazala kako provodi vreme nakon razvoda, pravi luksuz (foto)

Ne zaustavlja se! Dragana Mirković pokazala kako provodi vreme nakon razvoda, pravi luksuz (foto)

Alo pre 1 sat
Hitno prekinut nastup Jale i Bube u Sarajevu! Gosti evakuisani, policija izašla na teren

Hitno prekinut nastup Jale i Bube u Sarajevu! Gosti evakuisani, policija izašla na teren

Alo pre 1 sat
Ne mogu zajedno, a ni jedno bez drugog: Ovi Zodijački parovi nisu idealni, ali među njima uvek vlada hemija

Ne mogu zajedno, a ni jedno bez drugog: Ovi Zodijački parovi nisu idealni, ali među njima uvek vlada hemija

Kurir pre 1 sat