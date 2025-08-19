Drama u klubu: Hitno prekinut nastup Džale Brata i Bube Korelija - policija na terenu

Blic pre 4 sati
Nastup muzičara Džale Brata i Bube Korelija u jednom sarajevskom klubu hitno je prekinut.

Svi gosti su brzo evakuisani iz lokala nakon prekidanja nastupa Džale i Bube, a razlog je - dojava o bombi. Jedno policijsko auto i kombi su na terenu, prenosi "Avaz". Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, na teren su poslati policijski službenici. Podsetimo, poznati bosanskohercegovački reperi bili su u junu u Beograd prvi put nakon 2021. godine, kada im je bio zabranjen ulazak u Srbiju. Njihov dolazak izazvao je buru reakcija na
