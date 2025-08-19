Na današnji dan, 19. avgust

B92 pre 6 sati
Na današnji dan, 19. avgust

Danas je utorak, 19. avgust. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

14 - Umro je rimski državnik Oktavijan Avgust, prvi rimski car, usvojeni sin Gaja Julija Cezara. Tokom vladavine od 31. p.n.e uveo je novi oblik vladavine i administracije poznat kao principat (centralizacija vlasti), a Rimsko carstvo je u njegovo vreme doživelo procvat u kulturi i umetnosti ("Zlatni vek"). 636 - Arapi su u bici kod Jarmuka u Siriji pobedili vizantijsku vojsku i potom osvojili sve persijske oblasti koje je držala Vizantija. 1587 - Sigismund III,
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vremeplov: Umro Blez Paskal

Vremeplov: Umro Blez Paskal

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Sirija

Društvo, najnovije vesti »

Noć haosa u Beogradu: Demolirane prostorije SNS na Paliluli i u Zemunu, goreli kontejneri: Vučić još jednom spomenuo "odgovor…

Noć haosa u Beogradu: Demolirane prostorije SNS na Paliluli i u Zemunu, goreli kontejneri: Vučić još jednom spomenuo "odgovor države"

Blic pre 13 minuta
Stranci dolaze u Srbiju po nov izgled, ali tržište koče izazovi

Stranci dolaze u Srbiju po nov izgled, ali tržište koče izazovi

Bloomberg Adria pre 28 minuta
Između spavanja na kartonu i nade – svakodnevica beogradskih beskućnika

Između spavanja na kartonu i nade – svakodnevica beogradskih beskućnika

RTS pre 28 minuta
Preobraženje Gospodnje – dan kada se ne spava, ne plače i ne ide u kafanu

Preobraženje Gospodnje – dan kada se ne spava, ne plače i ne ide u kafanu

RTS pre 28 minuta
Udes kod klisanskog mosta: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Udes kod klisanskog mosta: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Radio 021 pre 8 minuta