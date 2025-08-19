Promenljivo oblačno vreme u Srbiji, do kraja nedelje osveženje

Vetar će biti slab do umeren, uglavnom severnih pravaca.

Jutarnja temperatura biće u rasponu od 13 do 18 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi između 27 i 30 stepeni. Niš će ovog utorka, 19. avgusta, ujutro i pre podne imati pretežno sunčano vreme, dok se u drugom delu dana očekuje promenljivo oblačno. Vetar će biti slab do umeren severnog pravca, jutarnja temperatura biće oko 16 stepeni, a maksimalna dnevna približno 29 stepeni. U sredu i četvrtak pred nama je toplije vreme uz pretežno sunčane periode u većem delu