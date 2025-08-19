Napredak u pregovorima o Ukrajini: bezbednosne garancije, sastanci lidera i uslovi za mir
Tramp, Zelenski i evropski lideri pripremaju mirovne korake, dok Fico ističe nemogućnost članstva Ukrajine u NATO.
Najveći pomak ka kraju rata u Ukrajini napravljen je tokom sastanka Donalda Trampa, Volodimira Zelenskog i evropskih lidera u Beloj kući, gde su razmatrane bezbednosne garancije i pripreme za sastanak Putina i Zelenskog. Blic Nova
Slovački premijer Robert Fico istakao je da je osnovni uslov za okončanje sukoba razumevanje da Ukrajina ne može postati članica NATO-a, podsećajući na svoje ranije stavove i kritike koje je zbog toga dobijao. Pravda
Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, izveštavajući ga o razgovorima sa američkim predsednikom Donaldom Trampom. Alo