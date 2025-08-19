Danas je Preobraženje i na ovaj veliki hrišćanski praznik sve se menja: Veruje se da se na ovaj način privlače sreća i zdravlje

Nova pre 55 minuta  |  Autor: Milorad Milovanović
Danas je Preobraženje i na ovaj veliki hrišćanski praznik sve se menja: Veruje se da se na ovaj način privlače sreća i zdravlje…

Preobraženje Gospodnje, koje se uvek obeležava 19. avgusta jedan je od dvanaest velikih hrišćanskih praznika.

Crkva se tada seća događaja kada se Isus Hristos preobrazio pred svojim učenicima na gori Tavoru. Njegovo lice zasjalo je kao sunce, a odeća postala bela kao svetlost, dok su se pored njega pojavili proroci Mojsije i Ilija. Time je učenicima otkrivena njegova božanska priroda. Na ovaj dan u pravoslavnim hramovima služi se svečana liturgija, a vernici donose grožđe i drugo voće na osvećenje. Običaj je da se do Preobraženja ne jedu plodovi vinove loze, pa tek tog
