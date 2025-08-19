„Danas je taj dan, napred Pafos“: Legendarni Bazilac nije mogao u Beograd, ali je poslao jaku poruku saigračima VIDEO

David Luiz, najzvučnije ime u istoriji kiparskog Pafosa, neće igrati protiv Crvene zvezde u prvom meču plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona, ali je brazilski fudbaler poslao poruku podrške svojim saigračima.

Brazilac još nije licenciran za evropske utakmice jer fizički nije potpuno spreman, pa će ostati na Kipru dok ostatak ekipe večeras izlazi na teren „Rajka Mitića“. Luiz se oglasio putem društvenih mreža rano ujutru na dan meča i poslao motivacionu poruku saigračima: „Dobro jutro svima, šta radite? Danas je taj dan, budite se! Napred Pafos! Ja odoh na trening“, napisao je bivši defanzivac Čelsija i Arsenala. Meč između Crvene zvezde i Pafosa na programu je večeras