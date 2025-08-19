„Danas je taj dan, napred Pafos“: Legendarni Bazilac nije mogao u Beograd, ali je poslao jaku poruku saigračima VIDEO

Nova pre 2 sata  |  Autor: Dušan Marković
„Danas je taj dan, napred Pafos“: Legendarni Bazilac nije mogao u Beograd, ali je poslao jaku poruku saigračima VIDEO

David Luiz, najzvučnije ime u istoriji kiparskog Pafosa, neće igrati protiv Crvene zvezde u prvom meču plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona, ali je brazilski fudbaler poslao poruku podrške svojim saigračima.

Brazilac još nije licenciran za evropske utakmice jer fizički nije potpuno spreman, pa će ostati na Kipru dok ostatak ekipe večeras izlazi na teren „Rajka Mitića“. Luiz se oglasio putem društvenih mreža rano ujutru na dan meča i poslao motivacionu poruku saigračima: „Dobro jutro svima, šta radite? Danas je taj dan, budite se! Napred Pafos! Ja odoh na trening“, napisao je bivši defanzivac Čelsija i Arsenala. Meč između Crvene zvezde i Pafosa na programu je večeras
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju kiparski Pafos: Vrlo ozbiljni, od gazde i trenera do igrača

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju kiparski Pafos: Vrlo ozbiljni, od gazde i trenera do igrača

Danas pre 1 sat
"Video sam im strah u očima, znao sam da ćemo pobediti": Ivanić otkrio kako Zvezda ulazi u Ligu šampiona

"Video sam im strah u očima, znao sam da ćemo pobediti": Ivanić otkrio kako Zvezda ulazi u Ligu šampiona

Mondo pre 56 minuta
David Luiz se oglasio na dan utakmice sa Zvezdom! Najzvučnije pojačanje Pafosa poručuje: "Danas je taj dan, budite se!" video…

David Luiz se oglasio na dan utakmice sa Zvezdom! Najzvučnije pojačanje Pafosa poručuje: "Danas je taj dan, budite se!" video

Kurir pre 2 sata
David Luiz poslao video poruku: "Danas je taj dan!"

David Luiz poslao video poruku: "Danas je taj dan!"

Sportske.net pre 3 sata
Crvena zvezda na korak do Lige šampiona: Sve o meču sa Pafosom, gde je prenos i ko je u Milojevićevih 11

Crvena zvezda na korak do Lige šampiona: Sve o meču sa Pafosom, gde je prenos i ko je u Milojevićevih 11

Mondo pre 3 sata
Milioni stižu na marakanu! Evo koliko će Crvena zvezda zaraditi ako se plasira u Ligu šampiona

Milioni stižu na marakanu! Evo koliko će Crvena zvezda zaraditi ako se plasira u Ligu šampiona

Večernje novosti pre 3 sata
Najzvučnije pojačanje Pafosa poručuje pred meč sa Zvezdom: "Danas je taj dan..."

Najzvučnije pojačanje Pafosa poručuje pred meč sa Zvezdom: "Danas je taj dan..."

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ČelsiFudbalCrvena ZvezdaLiga ŠampionaKipar

Sport, najnovije vesti »

Umesto Lalatovića ili Feđa ili bivši igrač Partizana i trener Vojvodine?!

Umesto Lalatovića ili Feđa ili bivši igrač Partizana i trener Vojvodine?!

Sportske.net pre 16 minuta
Sahranjen Den Tana - prisutni Dačić, Džajić, Stojković

Sahranjen Den Tana - prisutni Dačić, Džajić, Stojković

RTS pre 17 minuta
"Carstvo nebesko u svoje redove prima zvezdu" Potresan govor na sahrani Den Tana: "Ženina odanost i srce su ga grejali do…

"Carstvo nebesko u svoje redove prima zvezdu" Potresan govor na sahrani Den Tana: "Ženina odanost i srce su ga grejali do poslednjeg dana"

Blic pre 17 minuta
Zvanično - Siner se povukao! Organizatori US Opena potvrdili loše vesti

Zvanično - Siner se povukao! Organizatori US Opena potvrdili loše vesti

Kurir pre 7 minuta
Posle janika sinera, novi teniser se povukao sa US opena: Nećemo ga gledati u Njujorku!

Posle janika sinera, novi teniser se povukao sa US opena: Nećemo ga gledati u Njujorku!

Kurir pre 7 minuta