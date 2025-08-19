David Luiz se oglasio na dan utakmice sa Zvezdom! Najzvučnije pojačanje Pafosa poručuje: "Danas je taj dan, budite se!" video

Kurir pre 5 sati
David Luiz se oglasio na dan utakmice sa Zvezdom! Najzvučnije pojačanje Pafosa poručuje: "Danas je taj dan, budite se!" video…

Biće Zvezda ozbiljno oslabljena protiv kiparskog tima, jer zbog suspenzija neće moći da računa na Radeta Krunića i Brazilca Rodrigaa, međutim, ni Pafos na Marakanu neće stići u najjačem sastavu.

Najzvučnije pojačanje kiparskog tima, proslavljeni brazilski as David Luiz, preskočiće ovaj okršaj sa Zvezdom. Čuveni as se danas oglasio istakao punu podršku za svoje saigrače koji su u glavnom gradu Srbije. "Dobro jutro svima, šta radite? Danas je taj dan, budite se! Napred Pafos! Ja odoh na trening", kazao je David Luiz. Tokom svoje impresivne karijere, David Luiz je igrao za vrhunske evropske klubove poput Čelsija, PSŽ-a, Arsenala i Benfike. U karijeri je
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Danas je taj dan!" David Luiz pred meč sa Crvenom zvezdom

"Danas je taj dan!" David Luiz pred meč sa Crvenom zvezdom

Večernje novosti pre 2 sata
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju kiparski Pafos: Vrlo ozbiljni, od gazde i trenera do igrača

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju kiparski Pafos: Vrlo ozbiljni, od gazde i trenera do igrača

Danas pre 4 sati
"Video sam im strah u očima, znao sam da ćemo pobediti": Ivanić otkrio kako Zvezda ulazi u Ligu šampiona

"Video sam im strah u očima, znao sam da ćemo pobediti": Ivanić otkrio kako Zvezda ulazi u Ligu šampiona

Mondo pre 4 sati
„Danas je taj dan, napred Pafos“: Legendarni Bazilac nije mogao u Beograd, ali je poslao jaku poruku saigračima VIDEO

„Danas je taj dan, napred Pafos“: Legendarni Bazilac nije mogao u Beograd, ali je poslao jaku poruku saigračima VIDEO

Nova pre 5 sati
David Luiz poslao video poruku: "Danas je taj dan!"

David Luiz poslao video poruku: "Danas je taj dan!"

Sportske.net pre 6 sati
Crvena zvezda na korak do Lige šampiona: Sve o meču sa Pafosom, gde je prenos i ko je u Milojevićevih 11

Crvena zvezda na korak do Lige šampiona: Sve o meču sa Pafosom, gde je prenos i ko je u Milojevićevih 11

Mondo pre 6 sati
Milioni stižu na marakanu! Evo koliko će Crvena zvezda zaraditi ako se plasira u Ligu šampiona

Milioni stižu na marakanu! Evo koliko će Crvena zvezda zaraditi ako se plasira u Ligu šampiona

Večernje novosti pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ČelsiCrvena ZvezdaMarakanapafos

Sport, najnovije vesti »

Kraj za Lajovića na Ju-Es openu

Kraj za Lajovića na Ju-Es openu

Danas pre 1 sat
Ivanić u starnih 11: Poznati sastavi za meč Zvezda – Pafos

Ivanić u starnih 11: Poznati sastavi za meč Zvezda – Pafos

Danas pre 25 minuta
Zvezda izdala važno saopštenje uoči meča sa Pafosom

Zvezda izdala važno saopštenje uoči meča sa Pafosom

Danas pre 1 sat
Sudijska komisija FSS: Nije bio penal za Zvezdu u Lučanima

Sudijska komisija FSS: Nije bio penal za Zvezdu u Lučanima

Danas pre 2 sata
Zvezda čeka Pafos pred kapijama Lige šampiona, poznati sastavi

Zvezda čeka Pafos pred kapijama Lige šampiona, poznati sastavi

RTS pre 20 minuta