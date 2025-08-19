Crvena zvezda na korak do Lige šampiona: Sve o meču sa Pafosom, gde je prenos i ko je u Milojevićevih 11

Crvena zvezda nalazi se na korak do učešća u grupnoj fazi Lige šampiona.

Da bi u tome uspela moraće da pređe prepreku sa Kipra - ekipu Pafosa. Prvi od dva meča igra se na "Marakani", dok je revanš na Kipru 26. avgusta. Početak oba meča zakazan je za isti termin, od 21 čas po našem vremenu. "Pafos je ekipa koju dobro poznajem jer sam bio trener na Kipru kada su oni rasli kao ekipa. Dobra ekipa, ozbiljna. Poslednjih godina su osvojili Kup Kipra i prvenstvo. Dominantna su ekipa, razbili su grupu timova koji su bili favoriti u kiparskom