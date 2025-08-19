David Luiz poslao video poruku: "Danas je taj dan!"

Legendarni štoper David Luiz neće biti u sastavu za mečeve protiv Crvene zvezde što je juče njegov trener i potvrdio, ali će navijati za Pafos svim srcem.

On se jutros oglasio i putem društvenih mreža gde je istakao punu podršku za igrače koji su u Beogradu. "Dobro jutro svima, šta radite? Danas je taj dan, budite se! Napred Pafos! Ja odoh na trening", rekao je David Luiz. David Luiz je čovek koji je igrao za Vitoriju, Benfiku, Čelsi, PSŽ, Arsenal, Flamengo i Fortalezu, Pafos mu je osmi klub u profesionalnoj karijeri. Za reprezentaciju Brazila je igrao 57 puta, poslednji put davne 2017.