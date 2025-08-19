Na relaciji Pakovraće – Požega biće izmenjen režim saobraćaja zbog radova u tunelu Laz

Nova pre 58 minuta  |  Autor: Fonet
Na relaciji Pakovraće – Požega biće izmenjen režim saobraćaja zbog radova u tunelu Laz

Na relaciji Pakovraće - Požega biće izmenjen režim saobraćaja zbog radova u tunelu Laz, saopštilo je jutros javno preduzeće Putevi Srbije.

U toku radova u desnoj cevi tunela, koji će trajati 21 dan, saobraćaj će biti privremeno preusmeren i organizovan dvosmerno kroz tehničko-servisne prolaze u levoj cevi tunela. Kako navode iz Puteva Srbije, tokom drugog perioda od 21 dana radovi će biti premešteni u levu cev tunela, a saobraćaj će se za to vreme odvijati dvosmerno kroz službene prolaze u desnoj cevi.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Putevi Srbije: Izmenjen režim saobraćaja na relaciji Pakovraće-Požega zbog radova u tunelu Laz

Putevi Srbije: Izmenjen režim saobraćaja na relaciji Pakovraće-Požega zbog radova u tunelu Laz

N1 Info pre 1 sat
Počeli radovi u tunelu Laz, izmenjen režim saobraćaja na relaciji Pakovraće – Požega

Počeli radovi u tunelu Laz, izmenjen režim saobraćaja na relaciji Pakovraće – Požega

Danas pre 53 minuta
Ovo morate da znate ukoliko se zaputite u Zapadnu Srbiju: Izvode se radovi na deonici autoputa Pakovraće - Požega, preusmerava…

Ovo morate da znate ukoliko se zaputite u Zapadnu Srbiju: Izvode se radovi na deonici autoputa Pakovraće - Požega, preusmerava se saobraćaja

RINA pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PožegaPutevi Srbije

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Studenti blokirali novosadski sud: Interventna ih potisnula i propustila nekoliko zaposlenih

(BLOG) Studenti blokirali novosadski sud: Interventna ih potisnula i propustila nekoliko zaposlenih

N1 Info pre 3 minuta
Olenik: Vučić bi mogao da oformi tužilaštvo za terorizam u cilju smirivanja protesta u Srbiji

Olenik: Vučić bi mogao da oformi tužilaštvo za terorizam u cilju smirivanja protesta u Srbiji

N1 Info pre 32 minuta
Za osmoro privedenih u Valjevu kućni pritvor, četvoro pušteno da se brani sa slobode

Za osmoro privedenih u Valjevu kućni pritvor, četvoro pušteno da se brani sa slobode

N1 Info pre 37 minuta
Blokiran sud u Novom Sadu, zaposleni ulaze iza kordona policije, priveden Radivoj Jovović

Blokiran sud u Novom Sadu, zaposleni ulaze iza kordona policije, priveden Radivoj Jovović

Beta pre 8 minuta
Građani Novog Beograda jutros blokirali radove na Savskom nasipu

Građani Novog Beograda jutros blokirali radove na Savskom nasipu

Beta pre 13 minuta