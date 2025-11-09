Vučić poručuje Dijani Hrki: Spreman sam za razgovor, ali ne pred 500 ljudi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas majci nastradalog mladića u novosadskoj tragediji Dijani Hrki, koja već sedam dana štrajkuje glađu ispred Narodne skupštine, da je spreman na razgovor s njom i da mu je savest čista.

Vučić je rekao da je spreman da primi Dijanu Hrku “uvek i u svakom trenutku”, i da je spreman da je poseti, ali da razgovor protekne bez “političke predstave u kojoj će da ih okruži 500 ljudi“ i bez pokušaja izazivanja incidenata. “Ja sam predsednik svih građana i moram da istrpim i najteže moguće uvrede i najgore neistine, ali uvek moram da budem spreman da razgovaram“, rekao je Vučić, dodajući da razume težinu njenog bola. Vučić je zamolio Dijanu Hrku da prekine