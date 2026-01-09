Opština Mionica: Nove informacije iz EPS-a

U popodnevnim časovima došlo je do novog kvara na elektro-mreži, usled čega su bez električne energije ostala domaćinstva u selima Komanice, Vrtiglav, Maljević, Dučić, Paštrić, Donji i Gornji Mušić, kao i Todorin Do.

Prema najnovijim informacijama EPS-a, elektrosnabdevanje je već uspostavljeno u Komanicama, delu Vrtiglava, Paštriću i Maljeviću, dok su u preostalim mestima ekipe EPS-a i dalje na terenu i rade na otklanjanju kvarova, kako bi snabdevanje električnom energijom bilo u potpunosti normalizovano u što kraćem roku.