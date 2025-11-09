Hrka: Ako je Vučić spreman da razgovara nek dođe ovde i pred svima, što se plaši naroda

Beta pre 30 minuta

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke poginulog u padu nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, poručila je danas predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da, ako je na to spreman, treba da dođe tu gde ona štrajkuje glađu, i razgovara sa njom pred svima.

Kako je navela, ne razmišlja šta je bio motiv Vučića da je pozove posle godinu dana, objavio je N1.

"Neka on razmišlja o tome, on je predsednik, on se u sve meša. Ako je gospodin predsednik spreman da razgovara i ako misli da želi da razgovara doći će ovde da razgovaramo pred svim ljudima, pred svim medijima. Ako se plaši skandiranja, to je njegov problem, nije moj. On je okupio ljude koje plaća i dalje ih plaća tu. To su mafijaši, to su kriminalci. I on je povređen, ja nisam povređena?", rekla je Hrka.

Navela je i da bi pitala predsednika Srbije "zašto se plaši svog naroda, a ne plaši se među robijaše da izađe".

Istakla je i da je Vučić nije direktno pozvao, već preko medija, "i to opet - njegovih medija".

"Rekao je jednu rečenicu koja je meni zaparala uši. Nisam fakultetski obrazovana ali ja mogu da vidim šta on traži i šta je rekao. Mogu da procenim. Rekao je 'ona je mene vređala, ali ja ću njoj oprostiti'!. Ja pitam predsednika - godinu dana vređa sve nas, zapretio je da će nas uništiti u celom svetu, je l' treba ja njemu da oprostim ono što je rekao za subotu - 'igra se neka utakmica', što se vozio vozom i rekao da mu nedostaje Toma i Vesić - šta ja treba da kažem na to. Treba ja da budem uvređena ili on? Ja njemu neću oprostiti", poručila je Hrka, preneo je N 1.

Dijana Hrka osmi dan štrajkuje glađu u blizini skupštine, boraveći u šatoru na ulici i spavajući na paletama, jer joj, prvobitno nisu dozvoli kada je započela štrajk da priđe Domu Narodne skupštine gde je imala nameru da boravi. Taj prostor ispred Doma Narodne skupštine obezbeđuje policija, a na samom platou danima se okupljaju pristalice Srpske napredne stranke.

(Beta, 09.11.2025)

