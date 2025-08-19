Od petka u Novom Sadu svežije

Od petka u Novom Sadu svežije

U sredu će u Novom Sadu biti sunčano i toplije.

Minimalna temperatura biće 14, maksimalna 32 stepena. Duvaće slab do umeren, promenljiv vetar. U četvrtak promenljivo oblačno i još toplije, uz temperaturu od 18 do 33 stepena. U petak su mogući pljuskovi sa grmljavinom, dok će se temperatura kretati od 19 do 27 stepeni. U subotu i nedelju suvo, uz oblačnost, a biće i svežije. U subotu će biti od 14 do 25, a u nedelju od 11 do 24 stepena. Biometeorološka prognoza za sredu, 20. avgust: Očekivane biometeorološke
Vremenska prognoza Srbije: Promenljivo oblačno sa pljuskovima i toplim intervalima do četvrtka

Iskoristite lepo vreme, uskoro kreću kiše i zahlađenje Od subote osvežavajuće hladnije vreme

Letu je došao kraj i neće se vraćati! Rhmz objavio dugoročnu prognozu do kraja avgusta

Uživajte u toplom vremenu, od ovog dana kreće haos Grmljavinski pljuskovi, pad temperature i naoblačenje

(Mape) toplotni talas se vraća, a onda novi obrt! Detaljna vremenska prognoza RHMZ za 5 dana: Popaljeni alarmi zbog 2 opasne pojave

(Mape) toplotni talas se vraća, a onda novi obrt! Detaljna vremenska prognoza RHMZ za 5 dana: Popaljeni alarmi zbog 2 opasne pojave

Sutra sunčano vreme, temperatura do 33 stepena

(BLOG) Održan protest podrške Nikolini Sinđelić u Beogradu: Na blokadi suda u Novom Sadu privedene dve osobe

Priveden Andrej Tanko, student s fotografije koja je jedan od simbola protesta

Rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu traži istragu policijske brutalnosti 15. avgusta

Vremenska prognoza Srbije: Promenljivo oblačno sa pljuskovima i toplim intervalima do četvrtka

Đokićev apel Zagorki Dolovac: “Istražite svedočenja studenata o nasilju”

