Od petka u Novom Sadu svežije

U sredu će u Novom Sadu biti sunčano i toplije.

Minimalna temperatura biće 14, maksimalna 32 stepena. Duvaće slab do umeren, promenljiv vetar. U četvrtak promenljivo oblačno i još toplije, uz temperaturu od 18 do 33 stepena. U petak su mogući pljuskovi sa grmljavinom, dok će se temperatura kretati od 19 do 27 stepeni. U subotu i nedelju suvo, uz oblačnost, a biće i svežije. U subotu će biti od 14 do 25, a u nedelju od 11 do 24 stepena. Biometeorološka prognoza za sredu, 20. avgust: Očekivane biometeorološke