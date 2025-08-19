Univerzitet u Beogradu pozvao tužilaštvo da ispita navode studenata o policijskoj brutalnosti

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić zatražio je od vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac da javno tužilaštvo preduzme mere povodom svedočenja studenata o policijskoj brutalnosti u zgradi Vlade Srbije 15. avgusta. "Tvrdnje koje su naši studenti izneli bude sumnju da su učinjena teška krivična dela od strane ovlašćenih policijskih službenika", naveo je rektor u pismu tužiteljki. Rektor je u ime proširenog rektorskog kolegijuma napisao da je "svaka država koja