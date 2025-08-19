Trese se marakana! Ko je ruski milijader koji želi da izbaci Zvezdu iz Lige šampiona i uđe u srpski fudbal?

Fudbaleri Crvene zvezde i Pafosa od 21 čas igraju u Beogradu prvi meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona.

FOTO: FK Crvena zvezda Tim u kojem se „najmanje priča grčki jezik“ – prema rečima Vladana Milojevića, jedno je od prijatnijih iznenađenja u ovogodišnjem izdanju evropskih kvalifikacija. U prošloj rundi su „počistili“ kijevski Dinamo, a iza jakog tima stoji i moćna klupska struktura, koju u ovom slučaju predvodi ruski biznismen Sergej Lomakin. Lomakin je uz pomoć Romana Dubova, preuzeo Pafos 2017. godine i od tada potpuno reformisao tim koji se borio za opstanak.