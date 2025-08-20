Ajntraht pronašao golmana u Verderu

Ajntraht pronašao golmana u Verderu

Dosadašnji golman Verdera Mihael Ceterer potpisao je ugovor sa Ajntrahtom do juna 2029. godine, saopštio je klub iz Frankfurta.

Finansijski detalji nisu saopšteni, ali nemački mediji navode da je Ajntraht za ovaj transfer izdvojio pet miliona evra. Ceterer (30) je bio član Verdera od 2015. godine, a pre toga je branio za Unterhahing. On je od 2019. do 2021. bio na pozajmicama u Austriji iz Klagenfurta i holandskom Zvoleu. Ceterer je prošle sezone za klub iz Bremena branio na 38 utakmica u svim takmičenjima. On će u Ajntrahtu da zameni Kevina Trapa, koji je odlučio da nastavi karijeru u
