Bivši fudbaler Zvezde u čempionšipu: Marko Stamenić karijeru nastavlja u Svonsiju

Kurir pre 15 minuta
Bivši fudbaler Zvezde u čempionšipu: Marko Stamenić karijeru nastavlja u Svonsiju

Dosadašnji fudbaler Notingem Foresta i reprezentativac Novog Zelanda Marko Stamenić potpisao je ugovor sa Svonsijem, saopštio je velški klub.

U saopštenju se ne navode detalji ugovora. Marko Stamenić (23) je u Notingem Forest stigao 2024. godine iz Crvene zvezde, a prošlu sezonu je proveo na pozajmici u Olimpijakosu. On je pre Zvezde igrao za Koge, Kopenhagen, Tim Velington i Vestern Suburbs. Za reprezentaciju Novog Zelanda odigrao je 31 meč i postigao je tri gola. Fudbaleri Svonsija se nalaze na 15. mestu na tabeli Čempionšipa sa tri boda.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

U Notingemu jedan igrač na "-ić" manje

U Notingemu jedan igrač na "-ić" manje

RTS pre 1 sat
U Frankfurt već stigla zamena za Trapa

U Frankfurt već stigla zamena za Trapa

Sportski žurnal pre 1 sat
Bivši Zvezdin vezista promenio klub, stigao u Čempionšip da pomogne u borbi za Premijer ligu

Bivši Zvezdin vezista promenio klub, stigao u Čempionšip da pomogne u borbi za Premijer ligu

Nova pre 44 minuta
Svonsi angažovao bivšeg igrača Zvezde

Svonsi angažovao bivšeg igrača Zvezde

Sportski žurnal pre 1 sat
Roma pozajmila krilo Aston Vile

Roma pozajmila krilo Aston Vile

B92 pre 49 minuta
Stamenić u Svonsiju

Stamenić u Svonsiju

B92 pre 39 minuta
Marko Stamenić nakon u Čempionšipu: Zvezda zaradila od transfera

Marko Stamenić nakon u Čempionšipu: Zvezda zaradila od transfera

Telegraf pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaOlimpijakosKopenhagentransfer

Sport, najnovije vesti »

Mladi rvač iz Kragujevca osvojio srebro na seniorskom turniru

Mladi rvač iz Kragujevca osvojio srebro na seniorskom turniru

Serbian News Media pre 4 minuta
Kiprani se slade pafosovom pobedom nad zvezdom: „Arnautović, Krunić i Radonjić su se hvatali za glave!“ lazar Marković ima…

Kiprani se slade pafosovom pobedom nad zvezdom: „Arnautović, Krunić i Radonjić su se hvatali za glave!“ lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano, sada je i potvrđeno!

Hot sport pre 15 minuta
Zvezdan Terzić veruje u pobedu: „Uveren sam da smo bolji tim od Pafosa“ lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano…

Zvezdan Terzić veruje u pobedu: „Uveren sam da smo bolji tim od Pafosa“ lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano, sada je i potvrđeno!

Hot sport pre 15 minuta
Fiba dala svoje predikcije za predstojeći Evrobasket: Srbija šampion – Nikola Jokić MVP! Lazar Marković ima novi klub: Ono što…

Fiba dala svoje predikcije za predstojeći Evrobasket: Srbija šampion – Nikola Jokić MVP! Lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano, sada je i potvrđeno!

Hot sport pre 15 minuta
Zvezdin poraz boli još više: Ovo se crveno-belima nije dogodilo skoro celu deceniju! Lazar Marković ima novi klub: Ono što je…

Zvezdin poraz boli još više: Ovo se crveno-belima nije dogodilo skoro celu deceniju! Lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano, sada je i potvrđeno!

Hot sport pre 15 minuta