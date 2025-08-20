Bivši igrač Zvezde slavi pobedu Pafosa FOTO

Nije lako navijačima Crvene zvezde nakon poraza od Pafosa u prvom meču plej-ofa za Ligu šampiona (1:2), a deo njih dodatno je iznervirala reakcija bivšeg igrača Žandera Santane.

Brazilac je igrao u karijeri i za Zvezdu i za Pafos, ali je u ovom dvomeču nedvosmisleno stao na stranu kiparskog kluba. Posle trijumfa u prvom meču na stadionu "Rajko Mitić", Santana je na Instagramu napisao: "Znao sam da će biti Pafos", glasio je komentar iznad slike konačnog rezultata i slavlja strelca drugog gola za Pafos, Pepea. Navijačima Crvene zvezde se ovo nije dopalo, a poznato je da je Žander od ranije bio na njihovoj meti, još od decembra 2019. godine.