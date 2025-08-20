Izuzetno opasna oluja; Naređenje je izdato: Bežite

B92 pre 10 minuta
Uragan Erin nastavlja da se približava istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, izazivajući opasne talase i struje i zatvaranje plaža duž atlantske obale, preneo je jutros AP.

Iako se uragan neće direktno sudariti s kopnom, njegovi jaki vetrovi i talasi već pogađaju obalu. Do sada je izdato upozorenje na jake morske struje od Floride do Nove Engleske, a najintenzivniji talasi očekuju se naredna dva dana. U Severnoj Karolini, na plaži Rajtsvil, spaseno je najmanje 60 osoba iz vode. Njujork je zatvorio sve gradske plaže za kupanje danas i sutra, a zabrane su uvedene i na Long Ajlendu i pojedinim plažama u Nju Džerziju.
