Mapa Ukrajine u Beloj kući: Šta je sporno Zelenskom

Rusija je okupirala petinu ukrajinske teritorije, a velika mapa koja prikazuje područje osenčeno crvenom bojom postavljena je u Ovalnom kabinetu Bele kuće tokom sastanka američkog predsednika Donalda Trampa, lidera nekih evropskih zemalja i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina.

„Pretpostavljam da ste svi videli mapu", rekao je Tramp za Foks njuz dan posle sastanka.

„Rusija je zauzela veliki deo teritorije i ta teritorija je pod njihovom kontrolom", rekao je Tramp.

Poruka Bele kuće Ukrajini je nedvosmislena.

Ta zemlja je nestala i vreme je da se razmotri teritorijalni kompromis sa Vladimirom Putinom ili, kako su neki to nazvali, 'razmena teritorija'.

Tim Zelenskog je na sastanak poneo sopstvenu mapu, a ukrajinski lider je kasnije rekao da se tokom razgovora sa Trampom „suprostavio onome što je predstavljeno na toj mapi", u vezi sa „ko šta kontroliše - ne po glasinama, već u stvarnosti".

Trampov stav je bio isti.

Bilo je jasno, rekao je, da su ruske snage „očigledno mnogo moćnije, i znate, nije kao da su stali".

Na pitanje kakav je osećaj bio u prostoriji sa evropskim liderima u vezi sa razmenom teritorija, rekao je: „Sada pričaju o Donbasu, ali Donbas je trenutno je... 79 odsto u rukama Rusije".

Pre nego što je rat počeo u februaru 2022. godine, Donbas, bogati rudarski region Ukrajine, činio je oko 16 odsto ekonomske proizvodnje Ukrajine.

Navodno je Putin rekao Trampu da želi ceo region Donbasa kao deo širokog mirovnog sporazuma.

To bi ruskom lideru svakako uštedelo značajnu količinu krvi i novca.

Zelenski je rekao da je doveo u sumnju procente iskazane na mapi Bele kuće koji predstavljaju koje teritorije kontrolišu Rusi u brojevima.

Tako na mapi piše: Lugansk 99 odsto, 76 odsto Donjeck (obe oblasti zajedno čine region Donbasa), 73 odsto hersonske i zaporoške oblasti na jugu i jugoistoku, četiri odsto regiona Harkova na severoistoku i po procenat u sumskoj i nikolajevskoj oblasti.

Analiza najnovijih podataka američkog Instituta za proučavanje rata rezultirala je sličnim brojkama kao i Bela kuća, a sve razlike mogu da budu posledica različite metodologije koja se koristi, posebno u pogledu obima ruske kontrole nekog područja.

Određeni deo teritorije može da bude pod ograničenom kontrolom ili samo da Moskva polaže pravo na njega.

U oblastima gde Bela kuća sugeriše da je po procenat regiona pod ruskom kontrolom, to može odražavati samo to da Rusi imaju ograničeno prisustvo, kao u Nikolajevu na jugu, ili gde su uglavnom odbijeni, kao u sumskoj oblasti na severu.

Kakva god da je stvarna brojka ruske kontrole u Donjecku, u gradovima tvrđavama Kramatorsk i susedni Slavjansk u Donjeckoj oblasti i dalje živi veliki broj ljudi.

Lokalni zvaničnici kažu da oko 242.000 ljudi živi u područjima Donjecke oblasti pod kontrolom Ukrajine i da nijedan ukrajinski predsednik ne bi razmatrao predaju te teritorije Rusiji.

Iako su ruske snage napredovale poslednjih meseci, američki Institut za ratne studije procenjuje da bi ruskim snagama „vrlo verovatno trebalo više godina" za zauzimanje preostalog dela Donjecke oblasti - uz velike žrtve.

Zelenski je rekao da je na ukrajinskoj mapi koju je pokazao Trampu u proteklih 1.000 dana Rusija uspela da okupira manje od jednog procenta ukrajinske teritorije.

Analitičari iz ukrajinske grupe za mapiranje DeepStateUA procenjuju zauzetu teritoriju na 5.842 kvadratna kilometra od novembra 2022. godine.

Iako je Rusija postigla operativni uspeh tokom prvih dana invazije, DeepState ističe da je veliki deo okupirane teritorije ubrzo i oslobođen.

Rusija je, međutim, ostvarila nesumnjiv napredak u poslednja dva do tri meseca, čak i ako se, u širem smislu, linija fronta malo pomerila od prvih meseci rata.

White House Tramp u razgovoru sa liderima nekih evropskih zemalja u Beloj kući

White House Tramp i Zelenski razgovaraju ispred mape koju je predstavila administracija američkog predsednika

Naopredak ruskih snaga se očigledno ubrzalo u nekim oblastima na istoku - oko Kupjanska u Harkovskoj oblasti i Kremine u Lugansku, kaže Konrad Muzika, vojni analitičar iz firme Rochan Consulting.

„Vidimo sve više požara, a Ukrajinci nisu u mogućnosti da rasporede dovoljno vatrogasaca da ih ugase", slikovito je opisao situaciju na frontu za BBC.

Muzika kaže da ukrajinske vlasti imaju manjak ljudstva za odbranu dugačke linije fronta, ali i da istovremeno Rusija povećava upotrebu dronova koji ciljaju vojnike, opremu i posebno ukrajinsku artiljeriju.

U međuvremenu, Rusija regrutuje 30-35.000 vojnika mesečno i čak i sa velikim gubicima koje su pretrpeli na terenu, uspeli su da izgrade velike operativne i strateške rezervne snage, kaže on.

Ali brzi ruski napredak u nekim oblastima na istoku Ukrajine, do sada nije 'prekopiran' i negde drugde.

Ukrajinske snage su nedavno odbile pokušaj Rusa da zauzmu 10 do 15 kilometara teritorije u blizini Dobropolja u Donjeckoj oblasti, tvrdi Kijev.

Iako Rusija drži neke teritorije u sumskoj i harkovskoj oblasti, Ukrajina i dalje kontroliše procenjenih 6.600 kvadratnih kilometara Donbasa.

Putin ne polaže pravo na široke delove Ukrajine, već je u septembru 2022. anektirao četiri regiona, a poluostrvo Krim još 2014. godine.

Prema procenama britanskih obaveštajaca, Rusiji bi, prema toku bitaka u 2025. bilo potrebno još skoro 4,5 godine da potpuno zauzme četiri regiona: Lugansk, Donjeck, Zaporožje i Herson.

Samo to objašnjava različite perspektive Trampa i Zelenskog kada su u pitanju mape koje predstavljaju liniju fronta od 1.200 kilometara u Ukrajini.

„Hvala ti na mapi, inače, bila je odlična", rekao je Zelenski Trampu tokom zajedničkog sastanka sa liderima nekih evropskih zemalja.

„Razmišljam kako da je vratim", dodao je.

„Ne brini, daćemo ti je", uzvratio mu je Tramp.

