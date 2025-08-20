Drugi dan blokade zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu: Uhapšen student PMF-a

Drugi dan blokade zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu: Uhapšen student PMF-a

Ispred zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu, gde je u toku blokada, jedan od građana je objavio preko megafona da su, kako mu je javljeno, navodno tokom intervencije policije legitimasli i priveli studenta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Kako je za N1 rekla jedna od studentkinja, koja je videla privođnje studenta PMF-a, pitala je pripadnika interventne policije gde ga vode, a on joj je odgovorio „na streljanje“. Ona ga je zatim pitala „da li vi shvatate šta ste izgovorili?“, na šta joj je on odgovorio da nije to rekao. Studentkinja mu je rekla da ima pet svedoka da je to rekao. Interventna jedinica policije je ranije grubo odgurala građane sa glavnog ulaza zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu oko
