Kremlj umanjuje značaj mogućeg susreta Putina i Zelenskog

Kada je Donald Tramp uputio novi poziv Vladimiru Putinu i Vladimiru Zelenskom da se sastanu kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini, Kremlj je umanjio značaj mogućeg sureta dva lidera.

Ideja o bilateralnom sastanku pojavila pošto se američki predsednik prošle nedelje sastao sa Putinom na Aljasci, zatim u Beloj kući dočekao sedmoro evropskih lidera i Zelenskog. Tramp je priznao da je sukob „težak“ za rešavanje i kao da je moguće da ruski predsednik nije zainteresovan za okončanje neprijateljstava. „Saznaćemo šta Putin misli u narednih nekoliko nedelja. „Moguće je da ne želi da postigne dogovor“, rekao je u utorak. Tramp je dodao da bi se Putin