Kremlj umanjuje značaj mogućeg susreta Putina i Zelenskog

Danas pre 35 minuta  |  BBC News na srpskom
Kremlj umanjuje značaj mogućeg susreta Putina i Zelenskog

Kada je Donald Tramp uputio novi poziv Vladimiru Putinu i Vladimiru Zelenskom da se sastanu kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini, Kremlj je umanjio značaj mogućeg sureta dva lidera.

Ideja o bilateralnom sastanku pojavila pošto se američki predsednik prošle nedelje sastao sa Putinom na Aljasci, zatim u Beloj kući dočekao sedmoro evropskih lidera i Zelenskog. Tramp je priznao da je sukob „težak“ za rešavanje i kao da je moguće da ruski predsednik nije zainteresovan za okončanje neprijateljstava. „Saznaćemo šta Putin misli u narednih nekoliko nedelja. „Moguće je da ne želi da postigne dogovor“, rekao je u utorak. Tramp je dodao da bi se Putin
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Putin razgovarao sa Erdoganom o rusko-američkom samitu na Aljasci

Putin razgovarao sa Erdoganom o rusko-američkom samitu na Aljasci

RTV pre 5 minuta
Samo SAD mogu garantovati za Ukrajinu, EU primorana da veruje Vašingtonu

Samo SAD mogu garantovati za Ukrajinu, EU primorana da veruje Vašingtonu

Sputnik pre 45 minuta
Razgovarali Putin i Erdogan

Razgovarali Putin i Erdogan

Sputnik pre 25 minuta
Planovi Zapada za Ukrajinu

Planovi Zapada za Ukrajinu

Vesti online pre 40 minuta
uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Napadi potvrđuju potrebu za jačim pritiskom na Moskvu i novim sankcijama

uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Napadi potvrđuju potrebu za jačim pritiskom na Moskvu i novim sankcijama

Euronews pre 35 minuta
Kremlj umanjuje značaj mogućeg susreta Putina i Zelenskog

Kremlj umanjuje značaj mogućeg susreta Putina i Zelenskog

NIN pre 35 minuta
10 evropskih zemalja sprema vojsku za Ukrajinu? Pojavili se šok detalji, Tramp otkrio šta planira iz vazduha

10 evropskih zemalja sprema vojsku za Ukrajinu? Pojavili se šok detalji, Tramp otkrio šta planira iz vazduha

Mondo pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Aktivni požari u Danilovgradu, Budvi i Šavniku, prati se stanje u Podgorici i Nikšiću

Aktivni požari u Danilovgradu, Budvi i Šavniku, prati se stanje u Podgorici i Nikšiću

Danas pre 0 minuta
Putin razgovarao sa Erdoganom o rusko-američkom samitu na Aljasci

Putin razgovarao sa Erdoganom o rusko-američkom samitu na Aljasci

RTV pre 5 minuta
Napad na aerodromu u Milanu! Ljudi beže, šalteri u plamenu! (foto/video)

Napad na aerodromu u Milanu! Ljudi beže, šalteri u plamenu! (foto/video)

Kurir pre 0 minuta
Stručnjak o fijasku u Ženevi: Zašto je propao globalni dogovor o borbi protiv plastike?

Stručnjak o fijasku u Ženevi: Zašto je propao globalni dogovor o borbi protiv plastike?

Danas pre 0 minuta
Tajna mape Ukrajine u Beloj kući, Zaharova razotkriva pravu poruku; Bern i Putinov imunitet — kako i kada će biti pružen

Tajna mape Ukrajine u Beloj kući, Zaharova razotkriva pravu poruku; Bern i Putinov imunitet — kako i kada će biti pružen

RTS pre 10 minuta