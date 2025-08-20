Protest ispred Prekršajnog suda u Novom Sadu zbog privođenja studenta

Ispred Prekršajnog suda u Novom Sadu danas je organizovan protest zbog privođenja studenta Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) u Novom Sadu tokom blokade Osnovnog suda.

Studentu se na teret stavlja prekršaj, koji se vodi po osnovu nepristojnog, drskog i bezobzirnog ponašanja iz Zakona o javnom redu i miru. Studenti u blokadi pozvali su putem svojih instagram stranica na protest ispred Prekršajnog suda, dok traje saslušanje osumnjičenog studenta, a isto je učinila i Uprava Prirodno-matematičkog fakulteta. Uprava PMF-a u svom saopštenju medijima navela je da zahteva od tužilaštva da momentalno pusti na slobodu njihovog studenta, ali