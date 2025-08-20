Građani se u Kragujevcu okupljaju na Đačkm trgu, SNS bez šetnje

Na poziv studenata u blokadi, građani se od 19 i 30 sati okupljaju na Đačkom trgu ispred Prve kragujevačke gimnazije.

U prostorijama Srpske napredne stranke održan je, kako Glas Šumadije saznaje, sastanak, ali kragujevački naprednjaci ne idu u šetnju. U isto vreme društvenim mrežama kruži poziv građanima da „zanemare okupljanje pristalica režima“. Igrali bi se provociranja. Misle da smo naivni. Pustimo ih. Neka pucaju iz prazne puške, piše u pozivu. Glas Šumadije će i večeras pratiti sve događaje u Kragujevcu. 20:20 Manji broj građana okupilo se na Đačkom trgu.