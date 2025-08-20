Građani se u Kragujevcu okupljaju na Đačkm trgu, SNS bez šetnje

Glas Šumadije pre 1 sat  |  Jovanka Nikolić
Građani se u Kragujevcu okupljaju na Đačkm trgu, SNS bez šetnje

Na poziv studenata u blokadi, građani se od 19 i 30 sati okupljaju na Đačkom trgu ispred Prve kragujevačke gimnazije.

U prostorijama Srpske napredne stranke održan je, kako Glas Šumadije saznaje, sastanak, ali kragujevački naprednjaci ne idu u šetnju. U isto vreme društvenim mrežama kruži poziv građanima da „zanemare okupljanje pristalica režima“. Igrali bi se provociranja. Misle da smo naivni. Pustimo ih. Neka pucaju iz prazne puške, piše u pozivu. Glas Šumadije će i večeras pratiti sve događaje u Kragujevcu. 20:20 Manji broj građana okupilo se na Đačkom trgu.
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO Održani kontramitinzi pristalica SNS širom Srbije: Protest građana u Rumi i Kragujevcu

BLOG UŽIVO Održani kontramitinzi pristalica SNS širom Srbije: Protest građana u Rumi i Kragujevcu

Nova pre 47 minuta
Petoro privedenih u Valjevu pušteno da se brani sa slobode, za jednu osobu kućni pritvor

Petoro privedenih u Valjevu pušteno da se brani sa slobode, za jednu osobu kućni pritvor

N1 Info pre 1 sat
Ovo je samo početak: Naprednjaci se okupljaju i u subotu u 80 gradova

Ovo je samo početak: Naprednjaci se okupljaju i u subotu u 80 gradova

Vreme pre 1 sat
Odluke suda nakon protesta u Valjevu: Pritvor za jednu osobu, ostali pušteni

Odluke suda nakon protesta u Valjevu: Pritvor za jednu osobu, ostali pušteni

Serbian News Media pre 1 sat
Privedeni u Valjevu pušteni da se brane sa slobode, jedna osoba u kućnom pritvoru

Privedeni u Valjevu pušteni da se brane sa slobode, jedna osoba u kućnom pritvoru

Nova pre 1 sat
Petoro privedenih u Valjevu pušteno da se brani sa slobode, za jednu osobu kućni pritvor

Petoro privedenih u Valjevu pušteno da se brani sa slobode, za jednu osobu kućni pritvor

Novi magazin pre 1 sat
Studenti pozvali građane da zanemare režimska okupljanja: „Igrali bi se provociranja. Pustimo ih“

Studenti pozvali građane da zanemare režimska okupljanja: „Igrali bi se provociranja. Pustimo ih“

Pravda pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaSrpska napredna strankaNaprednjaciSNSKragujevacprotest

Društvo, najnovije vesti »

TOK vratilo predmet o zvučnom topu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu

TOK vratilo predmet o zvučnom topu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu

Danas pre 22 minuta
Stefan je aktivno igrao fudbal, a onda je koleno počelo da mu otiče: Ubrzo ostaje bez noge i saznaje strašnu dijagnozu! Ima…

Stefan je aktivno igrao fudbal, a onda je koleno počelo da mu otiče: Ubrzo ostaje bez noge i saznaje strašnu dijagnozu! Ima još samo 8 dana da skupi novac za lečenje

Blic pre 12 minuta
Kad država koristi žene protiv žena – šta nam govori postavljanje policajki ispred JZO?

Kad država koristi žene protiv žena – šta nam govori postavljanje policajki ispred JZO?

Danas pre 7 minuta
Studenti Poljoprivrednog fakulteta: Skupovi SNS liče na pogrebne povorke

Studenti Poljoprivrednog fakulteta: Skupovi SNS liče na pogrebne povorke

Danas pre 27 minuta
Radivoju Jovoviću zatvorski pritvor do 30 dana, Isidori Čeleketić kućni pritvor do tri meseca

Radivoju Jovoviću zatvorski pritvor do 30 dana, Isidori Čeleketić kućni pritvor do tri meseca

Danas pre 1 sat