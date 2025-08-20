Ovo je samo početak: Naprednjaci se okupljaju i u subotu u 80 gradova

U sredu su u 50 mesta širom Srbije održani kontra-protesti pristalica Srpske napredne stranke koji su protiv blokada. Za subotu su najavili nova okupljanja u 80 mesta. Šta se dešavalo na skupu naprednjaka mogli ste da čitate u blogu „Vremena“

20.21 Pogledajte galeriju fotografija sa današnjih kontra-protesta 20.13 Završeni skupovi u više gradova Završeni su skupovi naprednjaka i u Vranju, Požarevcu, Boru, a građani se razilaze i u Pančevu. 20.09 „Šta ćete da me pitate?“ Ekipa Informera u Loznici nije shvatila da je uživo u programu, pa je sagovornica reporterku Branku Lazić pred kamerama upitala da li treba da da izjavu, kao i šta će je pitati. Dragan J. Vučićević odmah se izvinio zbog tehničkih