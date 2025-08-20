Studenti pozvali građane da zanemare režimska okupljanja: „Igrali bi se provociranja. Pustimo ih“

Studenti u blokadi pozvali su građane da zanemare današnje okupljanje pristalica režima. „Igrali bi se provociranja.

Misle da smo naivni. Pustimo ih. Neka pucaju iz prazne puške“, poručili su Studenti u blokadi na Iksu. Dodali su da građani treba večeras da se posvete sebi i čuvaju energiju – jer će ih zvati. Građanski zborovi pozvali su takođe građane da ignorišu skupove Srpske napredne stranke, koji su najavljeni u više gradova, i da se „klone sumnjivih osoba i ne upadaju u zamku“. Чувајте се! ❤️ pic.twitter.com/zUsxjWOY5y — Studenti_U_Blokadi (@studentblokade) August 20, 2025