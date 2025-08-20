U Valjevu počelo potpisivanje peticije za smenu načelnika policije

Na poziv Zbora građana Valjeva sinoć je na gradskom trgu počelo potpisivanje peticije za smenu načelnika Policijske uprave Valjevo zbog nedavnih događaja u ovom gradu u kojima je policija, kako je navedeno u tekstu peticije, „pod njegovom odgovornošću i komandom, protivzakonito i neprimereno primenila silu nad mirnim demonstrantima“.

„Vladan Jerinić je kao načelnik Policijske uprave Valjevo odgovoran za prekomernu upotrebu sile od strane policije i primenu torture nad mirnim građanima tokom protesta u Valjevu 14. avgusta 2025. godine“, navedeno je. U tekstu peticije građani Valjeva zahtevaju od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije da odmah pokrene postupak smene načelnika policije u Valjevu zbog učinjenih propusta, utvrdi odgovornost svih policijskih službenika za prekomernu