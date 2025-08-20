U Španiji za dve nedelje od vrućine preminulo skoro 1.150 ljudi

RTV pre 13 minuta  |  Tanjug
U Španiji za dve nedelje od vrućine preminulo skoro 1.150 ljudi

MADRID - U Šaniji je zbog talasa ekstremne vrućine koji se poklopio sa požarima koji su uništili skoro 400 hiljada hektara šume, što je najveća površina zahvaćena vatrenom stihijom za poslednjih dvadeset godina, za samo dve sedmice preminulo 1.149 ljudi.

Zbog posledica toplotnog talasa u Španiji, prema preliminarnim podacima Zdravstvenog instituta Karlos III, povećan je broj smrtnih slučajeva za 40 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine. Konkretno, do sada je ovog leta bilo je 2.635 smrtnih slučajeva koji se mogu pripisati visokim temperaturama, od kojih je skoro polovina, ukupno 1.149, zabeležena tokom toplotnog talasa koji je počeo 3. avgusta, a završio se juče, prenosi španski portal Ambito. Talas
