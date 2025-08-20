Privatni poslovni sektor imao 8,8 milijardi eura dobiti, plaće manje nego u državnom

ZAGREB - Neto dobit hrvatskih tvrtki u 2024. iznosio je 9,9 milijardi eura, a na taj su rezultat najviše utjecali poduzetnici iz privatnog sektora, koji su lani ostvarili 8,8 milijardi eura neto dobiti, što je 12,4 posto više nego u godini prije, pokazuje analiza Financijske agencije o poslovanju poduzetnika po oblicima vlasništva.

Poduzetnici iz privatnog sektora, njih 160.182, kod kojih je bilo 925.676 zaposlenih, lani su ostvarili ukupne prihode od 147,6 milijardi eura, 11,2 milijarde eura dobiti razdoblja, 2,4 milijarde eura gubitka razdoblja i 8,8 milijardi eura neto dobiti. Poduzetnici iz privatnog sektora vlasništva lani su u odnosu na 2023., povećali su broj zaposlenih za 4,6 posto, ukupne prihode za 7,7 posto, dobit razdoblja za 10 posto, gubitak razdoblja za dva posto te neto dobit