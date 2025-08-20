Vozaču određen pritvor: Autom usmrtio biciklistkinju pa pobegao, pri tom bio pijan i drogiran

Zrenjaninski pre 2 sata
Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Zrenjaninu, na predlog Višeg javnog tužilaštva, odredio je pritvor do 30 dana M. K. P. (27) iz Ečke, koji je osumnjičen da je počinio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

Njemu je pritvor određen po svim predloženim osnovama, odnosno zbog opasnosti od bekstva, kao i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. Osumnjičeni je prethodno saslušan u zrenjaninskom tužilaštvu, a naredbom o sprovođenju istrage na teret mu se stavlja da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je jedna osoba poginula, a druga teško povređena.
