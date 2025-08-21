"Sklanjajte se sa ulica!" Rusiji poslato upozorenje

Alo pre 1 sat
"Sklanjajte se sa ulica!" Rusiji poslato upozorenje

U petak, 22. avgusta, Moskovsku oblast očekuju obilne padavine, saopštio je TASS pozivajući se na Ruski hidrometeorološki centar. Prema prognozi, kiša će početi oko podneva i potrajati do 21 čas, zbog čega je izdato žuto upozorenje.

Tokom noći se očekuje prodor hladnog fronta. Temperatura će u prestonici pasti na 6–8 stepeni, dok će u centralnim delovima Moskve biti nešto toplije, do 11 stepeni. U regionu su najavljene slabe padavine, uz temperaturu od 4 do 9 stepeni. U toku dana u Moskvi će se zadržati kišovito vreme, sa temperaturom od 15 do 17 stepeni, dok će se u okolnim oblastima vazduh zagrejati do 18 stepeni. Vetar će duvati sa istoka brzinom 6–11 metara u sekundi. Kako navode
Visoke temperature, požari i najavljeno olujno nevreme u Srbiji: upozorenja i lokalni pljuskovi

Naslovi.ai pre 56 minuta
Stiže zahlađenje i kiša, ali biće još toplih dana

Ozon press pre 1 sat
"Monstrum" iz Hrvatske juriša ka Srbiji, očekuje se izraženo nevreme Ovi delovi su prvi na udaru

Alo pre 41 minuta
(Mapa) "monstrum" iz Hrvatske donosi najjači udar nevremena u Srbiju: Prvi na redu je ovaj deo zemlje, evo kuda će se kretati…

Blic pre 2 sata
(Mapa) "monstrum" iz Hrvatske donosi najjači udar nevremena u Srbiju: Prvi na redu je ovaj deo zemlje, evo kuda će se kretati…

Blic pre 2 sata
(Video) Dim kulja na sve strane: Veliki požar u podnožju srpske planine: Ljudi u čudu vade telefone

Blic pre 2 sata
Evo kada stiže nevreme u Srbiju RHMZ će slati upozorenja sat vremena ranije

Dnevnik pre 5 sati
Visoke temperature, požari i najavljeno olujno nevreme u Srbiji: upozorenja i lokalni pljuskovi

Naslovi.ai pre 56 minuta
Otvoren Festival ekološkog pozorišta za decu i mlade

RTV pre 51 minuta
Protesti u Srbiji: Petoro uhapšenih posle protesta u Novom Sadu na slobodi

NIN pre 1 sat
Ponovo autobuske linije između Kanjiže i Subotice od 1. septembra

Subotica.com pre 51 minuta
Aktivisti SNS delili letke tokom noći, građani to vide kao zastrašivanje: Dolaze nam na kućne adrese noću

In medija pre 56 minuta