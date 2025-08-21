"Sklanjajte se sa ulica!" Rusiji poslato upozorenje
Alo pre 1 sat
U petak, 22. avgusta, Moskovsku oblast očekuju obilne padavine, saopštio je TASS pozivajući se na Ruski hidrometeorološki centar. Prema prognozi, kiša će početi oko podneva i potrajati do 21 čas, zbog čega je izdato žuto upozorenje.
Tokom noći se očekuje prodor hladnog fronta. Temperatura će u prestonici pasti na 6–8 stepeni, dok će u centralnim delovima Moskve biti nešto toplije, do 11 stepeni. U regionu su najavljene slabe padavine, uz temperaturu od 4 do 9 stepeni. U toku dana u Moskvi će se zadržati kišovito vreme, sa temperaturom od 15 do 17 stepeni, dok će se u okolnim oblastima vazduh zagrejati do 18 stepeni. Vetar će duvati sa istoka brzinom 6–11 metara u sekundi. Kako navode