Oglasio se Zelenski: Spremni smo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ponovio je da je Ukrajina spremna za bilateralni sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ali da on ne može da bude održan u Moskvi.

"Odmah sam odgovorio na bilateralni sastanak. Spremni smo. Ali šta ako 'Rusi' nisu spremni? Evropljani su pokrenuli ovo pitanje. Ako 'Rusi' nisu spremni, onda bismo želeli da vidimo snažnu reakciju Sjedinjenih Država na ovo", rekao je Zelenski na konferenciji za novinare, preneo je Unian. On je dodao da bi pripremu sastanka sa ruske strane koordinisali američki zvaničnici, uključujući državnog sekretara Marka Rubija, specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i