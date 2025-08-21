UNS: Ni danas nema zvaničnih informacija o brojnim nestalim novinarima na Kosovu

Do danas porodice Perenić i Slavuj nemaju zvanične informacije o njihovoj sudbini.

Na mestu otmice UNS i DNKiM postavili su obeležje, koje je do sada rušeno devet puta, na kome na srpskom i albanskom jeziku, piše: "Ovde su 21. avgusta 1998. nestali novinari. Tražimo ih".

EULEKS je 2017. godine potvrdio da su Perenića i Slavuja oteli pripadnici OVK odnosno da su ih, zapretivši oružjem, poveli u nepoznatom pravcu.

U jeku ratnih dešavanja na Kosovu i Metohiji su oteti i mnogi drugi novinari, a zvanične informacije o njihovom nestanku još uvek nisu poznate javnosti.

Novinar i prevodilac Aleksandar Simović nestao je 21. avgusta 1999. u Prištini. Deo posmrtnih ostataka je pronađen u selu Obrinje kod Glogovca.

Dopisnik "Politike" i novinar prištinskog "Jedinstva" Ljubomir Knežević otet je 6. maja 1999, kod Vučitrna u podnožju planine Čičavica.

Fotoreporter Momir Stokuća je 21. septembra 1999. ubijen u kući u kojoj je živeo u centru Prištine. U Prištini je 9. septembra 2000. nestao i novinar srpske redakcije Radio Kosova Marjan Melonaši.

Urednik Radio televizije Priština Krist Gegaj ubijen je u Istoku septembra 1999. godine, tri meseca nakon dolaska međunarodnih snaga.

Na Kosovu i Metohiji su u periodu od 1999. do 2005. godine ubijeni novinari listova "Bujku" Afrim Malići (1998), "Informator" Informativnog centra Kosova Enver Maljoku (1999), "Rilinđa" Šefki Popova (2000) i „Bota sot“ Džemailj Mustafa (2000), Bekim Kastrati (2001) i Bardulj Ajeti (2005). Za Badrulja Ajetija je poznato da je ubijen iz vozila u pokretu kod sela Bresalce.

Istragu za nestala i ubijena lica je najpre vodio UNMIK, a zatim EULEKS, koji je potvrdio da su pripadnici OVK oteli Perenića i Slavuja. Sada je nadležnost za rasvetljavanje ovih zločina pripala kosovskim institucijama.