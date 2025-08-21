UNS: Ni danas nema zvaničnih informacija o brojnim nestalim novinarima na Kosovu

Beta pre 52 minuta

 Udruženje novinara Srbije (UNS), sa svojim ogrankom Društvom novinara Kosova i Metohije (DNKiM), naglasilo je da se  danas navršava 27 godina od otmice novinarske ekipe Radio Prištine Đura Slavuja i Ranka Perenića na putu Velika Hoča–Zočište, u opštini Orahovac, navodeći i niz imena nestalih i ubijenih novinara.

Do danas porodice Perenić i Slavuj nemaju zvanične informacije o njihovoj sudbini.

Na mestu otmice UNS i DNKiM postavili su obeležje, koje je do sada rušeno devet puta, na kome na srpskom i albanskom jeziku, piše: "Ovde su 21. avgusta 1998. nestali novinari. Tražimo ih".

EULEKS je 2017. godine potvrdio da su Perenića i Slavuja oteli pripadnici OVK odnosno da su ih, zapretivši oružjem, poveli u nepoznatom pravcu.

U jeku ratnih dešavanja na Kosovu i Metohiji su oteti i mnogi drugi novinari, a zvanične informacije o njihovom nestanku još uvek nisu poznate javnosti.

Novinar i prevodilac Aleksandar Simović nestao je 21. avgusta 1999. u Prištini.  Deo posmrtnih ostataka je pronađen u selu Obrinje kod Glogovca.

Dopisnik "Politike" i novinar prištinskog "Jedinstva"  Ljubomir Knežević otet je 6. maja 1999, kod Vučitrna u podnožju planine Čičavica.

Fotoreporter Momir Stokuća je 21. septembra 1999. ubijen u kući u kojoj je živeo u centru Prištine. U Prištini je 9. septembra 2000. nestao i novinar srpske redakcije Radio Kosova Marjan Melonaši.

Urednik Radio televizije Priština Krist Gegaj ubijen je u Istoku septembra 1999. godine, tri meseca nakon dolaska međunarodnih snaga.

Na Kosovu i Metohiji su u periodu od 1999. do 2005. godine ubijeni novinari listova "Bujku" Afrim Malići (1998), "Informator" Informativnog centra Kosova Enver Maljoku (1999), "Rilinđa" Šefki Popova (2000) i „Bota sot“ Džemailj Mustafa (2000), Bekim Kastrati (2001) i Bardulj Ajeti (2005). Za Badrulja Ajetija je poznato da je ubijen iz vozila u pokretu kod sela Bresalce.

Istragu za nestala i ubijena lica je najpre vodio UNMIK, a zatim EULEKS, koji je potvrdio da su pripadnici OVK oteli Perenića i Slavuja. Sada je nadležnost za rasvetljavanje ovih zločina pripala kosovskim institucijama.

(Beta, 21.08.2025)

Povezane vesti »

Navršava se 27 godina od otmice Đura Slavuja i Ranka Perenića

Navršava se 27 godina od otmice Đura Slavuja i Ranka Perenića

Cenzolovka pre 7 minuta
UNS: Ni danas nema zvaničnih informacija o brojnim nestalim novinarima na Kosovu

UNS: Ni danas nema zvaničnih informacija o brojnim nestalim novinarima na Kosovu

Radio sto plus pre 11 minuta
Ovk otela dvojicu novinara, njihova sudbina do danas nije rasvetljena Još jedna tužna godišnjica

Ovk otela dvojicu novinara, njihova sudbina do danas nije rasvetljena Još jedna tužna godišnjica

Alo pre 26 minuta
Pre 27 godina oteti novinari Đuro Slavuj i Ranko Perenić: Njihova sudbina još nije rasvetljena

Pre 27 godina oteti novinari Đuro Slavuj i Ranko Perenić: Njihova sudbina još nije rasvetljena

N1 Info pre 1 sat
Kancelarija: Sudbina novinara Slavuja i Perenića i dalje nerasvetljena, Priština slavi zločince

Kancelarija: Sudbina novinara Slavuja i Perenića i dalje nerasvetljena, Priština slavi zločince

Beta pre 1 sat
Kancelarija: Sudbina novinara Slavuja i Perenića i dalje nerasvetljena, Priština slavi zločince

Kancelarija: Sudbina novinara Slavuja i Perenića i dalje nerasvetljena, Priština slavi zločince

Danas pre 1 sat
Kancelarija: Sudbina novinara Slavuja i Perenića i dalje nerasvetljena, Priština slavi zločince

Kancelarija: Sudbina novinara Slavuja i Perenića i dalje nerasvetljena, Priština slavi zločince

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i MetohijaPrištinaUNS

Društvo, najnovije vesti »

Slučaj „Zvučni top“: Povuklo se Javno tužilaštvo za organizovani kriminal

Slučaj „Zvučni top“: Povuklo se Javno tužilaštvo za organizovani kriminal

Mašina pre 36 minuta
Šta potrošačima u Srbiji donosi nacrt novog zakona o njihovim pravima

Šta potrošačima u Srbiji donosi nacrt novog zakona o njihovim pravima

BBC News pre 37 minuta
Zbog požara u blizini pruge deonica Ralja-Sopot Kosmajski zatvorena za saobraćaj

Zbog požara u blizini pruge deonica Ralja-Sopot Kosmajski zatvorena za saobraćaj

N1 Info pre 6 minuta
Vatrene ulice

Vatrene ulice

Peščanik pre 16 minuta
Zločin i kazna

Zločin i kazna

Peščanik pre 36 minuta