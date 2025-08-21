Danas sunčano i tropski toplo vreme, sutra osveženje

Glas Zapadne Srbije pre 48 minuta
Danas sunčano i tropski toplo vreme, sutra osveženje

Duvaće slab i umeren vetar, južnih smerova, a u donjem Podunavlju, na jugu Banata, kao i u brdsko-planinskom području na zapadu i jugu zemlje povremeno jak.

Temperature od 12 do 38 stepeni. Usled umerenog i jakog južnog i jugozapadnog vetra u donjem Podunavlju i na jugu Banata, a od sredine dana i širom zapadne i južne Srbije, povećava se rizik od iniciranja i ubrzanog širenja šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru. Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju sutra, lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Najveća verovatnoća pojave grada je u oblasti od zapadne i jugozapadne
