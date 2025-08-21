Crveni meteo-alarm za područje Jablaničkog okruga, najviša temperatura 38 stepeni

Jugmedia pre 4 sati  |  JuGmedia
Crveni meteo-alarm za područje Jablaničkog okruga, najviša temperatura 38 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je za četvrtak, 21. avgust, crveno upozorenje za područje Pomoravlja i jugoistočne Srbije, odnosno Nišavski, Rasinski, Toplički, Pirotski, Jablanički, Pčinjski, Pomoravski, Podunavski i Braničevski okrug.

Najviša temperatura biće 38 stepeni, saopšteno je na zvaničnom sajtu grada Leskovca. U ostalim delovima naše zemlje proglašen je narandžasti meteo-alarm, a najviše dnevne temperature kretaće se do 35 stepeni, uz moguću lokalnu pojavu grmljavine. Prognoza vremena za 21. avgust najavljuje opasnu i veoma opasnu vremensku pojavu, odnosno ekstremno visoku temperaturu koja može biti opasna po bezbednost ljudi i životinja, pri čemu su naročito ugroženi hronični bolesnici,
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Visoke temperature i rizik od požara u Srbiji: požar na Divčibarima i upozorenja RHMZ

Visoke temperature i rizik od požara u Srbiji: požar na Divčibarima i upozorenja RHMZ

Naslovi.ai pre 43 minuta
(Video) Dim kulja na sve strane: Veliki požar u podnožju srpske planine: Ljudi u čudu vade telefone

(Video) Dim kulja na sve strane: Veliki požar u podnožju srpske planine: Ljudi u čudu vade telefone

Blic pre 52 minuta
Evo kada stiže nevreme u Srbiju RHMZ će slati upozorenja sat vremena ranije

Evo kada stiže nevreme u Srbiju RHMZ će slati upozorenja sat vremena ranije

Dnevnik pre 2 sata
Sutra nepogode, RHMZ najavljuje haos sa vremenom Zna se šta tačno koji kraj očekuje

Sutra nepogode, RHMZ najavljuje haos sa vremenom Zna se šta tačno koji kraj očekuje

Alo pre 3 sata
Totalni preokret vremena sutra, oglasio se RHMZ! Pljuštaće i u Beogradu, ovo je detaljna prognoza

Totalni preokret vremena sutra, oglasio se RHMZ! Pljuštaće i u Beogradu, ovo je detaljna prognoza

Telegraf pre 2 sata
Temperature danas do 38 stepeni: Od sutra pljuskovi i grmljavina, u delovima Srbije očekuje se i grad

Temperature danas do 38 stepeni: Od sutra pljuskovi i grmljavina, u delovima Srbije očekuje se i grad

NIN pre 3 sata
Za područje Jablaničkog okruga crveni meteo-alarm

Za područje Jablaničkog okruga crveni meteo-alarm

Stav.life pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

LeskovacRHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

Saopštenje NSZ: Isplata redovne i privremene novčane naknade za jul Nacionalna služba za zapošljavanje

Saopštenje NSZ: Isplata redovne i privremene novčane naknade za jul Nacionalna služba za zapošljavanje

Volim Zrenjanin pre 12 minuta
Visoke temperature i rizik od požara u Srbiji: požar na Divčibarima i upozorenja RHMZ

Visoke temperature i rizik od požara u Srbiji: požar na Divčibarima i upozorenja RHMZ

Naslovi.ai pre 43 minuta
Adekvatna priprema dece i porodice za polazak u školu (AUDIO)

Adekvatna priprema dece i porodice za polazak u školu (AUDIO)

RTV pre 1 sat
"Grgurevačko leto" i ove godine privuklo brojne posetioce

"Grgurevačko leto" i ove godine privuklo brojne posetioce

RTV pre 17 minuta
Gojkovićeva posetila Galeriju likovne umetnosti Poklon zbirka Rajka Mamuzića

Gojkovićeva posetila Galeriju likovne umetnosti Poklon zbirka Rajka Mamuzića

RTV pre 1 sat