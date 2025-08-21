Crveni meteo-alarm za područje Jablaničkog okruga, najviša temperatura 38 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je za četvrtak, 21. avgust, crveno upozorenje za područje Pomoravlja i jugoistočne Srbije, odnosno Nišavski, Rasinski, Toplički, Pirotski, Jablanički, Pčinjski, Pomoravski, Podunavski i Braničevski okrug.

Najviša temperatura biće 38 stepeni, saopšteno je na zvaničnom sajtu grada Leskovca. U ostalim delovima naše zemlje proglašen je narandžasti meteo-alarm, a najviše dnevne temperature kretaće se do 35 stepeni, uz moguću lokalnu pojavu grmljavine. Prognoza vremena za 21. avgust najavljuje opasnu i veoma opasnu vremensku pojavu, odnosno ekstremno visoku temperaturu koja može biti opasna po bezbednost ljudi i životinja, pri čemu su naročito ugroženi hronični bolesnici,