Đukanović: Ugasiti sve državne univezitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

Član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Đukanović izjavio je danas da se "naše visoko obrazovanje može spasiti samo na taj način što će se svi državni univerziteti ugasiti i tako što će otpočeti proces pravljenja jednog integrisanog univerziteta kojim će država adekvatno upravljati".

"Sve drugo je samo odlaganje do neminovne propasti uveliko propalih nam državnih univerziteta. Svaka godina odlaganja je godina dobijanja novih regruta radikalnih anarhista koji se vrlo brzo pretvaraju u ozbiljnu vojnu formaciju za ulične nemire", ocenio je Đukanović u kolumni za list Kurir. On je dodao da će "kao i uvek dosad biti proglašen za nekog ko preteruje i ko ne razume situciju", ali da će mu takvi kasnije reći da je opet bio u pravu.