Đukanović: Ugasiti sve državne univezitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

Novi magazin pre 3 sata  |  Beta
Đukanović: Ugasiti sve državne univezitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

Član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Đukanović izjavio je danas da se "naše visoko obrazovanje može spasiti samo na taj način što će se svi državni univerziteti ugasiti i tako što će otpočeti proces pravljenja jednog integrisanog univerziteta kojim će država adekvatno upravljati".

"Sve drugo je samo odlaganje do neminovne propasti uveliko propalih nam državnih univerziteta. Svaka godina odlaganja je godina dobijanja novih regruta radikalnih anarhista koji se vrlo brzo pretvaraju u ozbiljnu vojnu formaciju za ulične nemire", ocenio je Đukanović u kolumni za list Kurir. On je dodao da će "kao i uvek dosad biti proglašen za nekog ko preteruje i ko ne razume situciju", ali da će mu takvi kasnije reći da je opet bio u pravu.
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Đukanović opet zaziva gašenje državnih univerziteta

Đukanović opet zaziva gašenje državnih univerziteta

Vreme pre 33 minuta
Đukanović predlaže gašenje državnih univerziteta

Đukanović predlaže gašenje državnih univerziteta

Serbian News Media pre 2 sata
Vladimir Đukanović poziva na ukidanje svih državnih univerziteta

Vladimir Đukanović poziva na ukidanje svih državnih univerziteta

N1 Info pre 3 sata
Đukanović poziva na ukidanje svih državnih univerziteta

Đukanović poziva na ukidanje svih državnih univerziteta

Glas Zaječara pre 4 sati
Đukanović poziva na ukidanje svih državnih univerziteta i osnivanje jednog „kojim će država adekvatno upravljati“

Đukanović poziva na ukidanje svih državnih univerziteta i osnivanje jednog „kojim će država adekvatno upravljati“

Nova pre 4 sati
Đukanović (SNS): Ugasiti sve državne univezitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

Đukanović (SNS): Ugasiti sve državne univezitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

Nedeljnik pre 4 sati
Đukanović (SNS): Ugasiti sve državne univerzitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

Đukanović (SNS): Ugasiti sve državne univerzitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

Jugmedia pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ĐukanovićSrpska napredna strankaSNSVladimir Đukanovićstudentidrzavni univerzitet

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Sa Harčenkom o temama od obostranog interesa, uskoro susret na najvišem nivou

Vučić: Sa Harčenkom o temama od obostranog interesa, uskoro susret na najvišem nivou

RTV pre 3 minuta
"Ne lome i razbijaju, već brane mir": Vučević: Večeras možemo da vidimo kako izgleda okupljanje većinske i pristojne Srbije…

"Ne lome i razbijaju, već brane mir": Vučević: Večeras možemo da vidimo kako izgleda okupljanje većinske i pristojne Srbije (foto/video)

Blic pre 13 minuta
Građani se pitaju gde je opozicija na protestima: Ovi primeri pokazuju da su na ulici, u zatvoru ili u bolnici

Građani se pitaju gde je opozicija na protestima: Ovi primeri pokazuju da su na ulici, u zatvoru ili u bolnici

Nova pre 8 minuta
Đuka poziva na ukidanje državnih univerziteta, jer znanje rađa anarhiste

Đuka poziva na ukidanje državnih univerziteta, jer znanje rađa anarhiste

Luftika pre 8 minuta
EU i Rusija u nedoumici: mogu li spasiti režim koji propada?

EU i Rusija u nedoumici: mogu li spasiti režim koji propada?

Mašina pre 48 minuta