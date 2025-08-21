Đukanović poziva na ukidanje svih državnih univerziteta i osnivanje jednog „kojim će država adekvatno upravljati“

Član Predsedništa Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović izjavio je danas da se "naše visoko obrazovanje može spasiti samo na taj način što će se svi državni Univerziteti ugasiti i tako što će otpočeti proces pravljenja jednog integrisanog Univerziteta kojim će država adekvatno upravljati". „Sve drugo je samo odlaganje do neminovne propasti uveliko propalih nam državnih Univerziteta. Svaka godina odlaganja je godina dobijanja novih regruta radikalnih anarhista