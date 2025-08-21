Đukanović poziva na ukidanje svih državnih univerziteta i osnivanje jednog „kojim će država adekvatno upravljati“

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Đukanović poziva na ukidanje svih državnih univerziteta i osnivanje jednog „kojim će država adekvatno upravljati“
Član Predsedništa Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović izjavio je danas da se "naše visoko obrazovanje može spasiti samo na taj način što će se svi državni Univerziteti ugasiti i tako što će otpočeti proces pravljenja jednog integrisanog Univerziteta kojim će država adekvatno upravljati". „Sve drugo je samo odlaganje do neminovne propasti uveliko propalih nam državnih Univerziteta. Svaka godina odlaganja je godina dobijanja novih regruta radikalnih anarhista
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Đukanović: Ugasiti sve državne univezitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

Đukanović: Ugasiti sve državne univezitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

Novi magazin pre 9 minuta
Vladimir Đukanović poziva na ukidanje svih državnih univerziteta

Vladimir Đukanović poziva na ukidanje svih državnih univerziteta

N1 Info pre 34 minuta
Đukanović (SNS): Ugasiti sve državne univerzitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

Đukanović (SNS): Ugasiti sve državne univerzitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

Jugmedia pre 1 sat
Đukanović (SNS): Ugasiti sve državne univezitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

Đukanović (SNS): Ugasiti sve državne univezitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

Nedeljnik pre 1 sat
Đukanović poziva na ukidanje svih državnih univerziteta

Đukanović poziva na ukidanje svih državnih univerziteta

Glas Zaječara pre 1 sat
Đuka pozvao na ukidanje svih državnih univerziteta

Đuka pozvao na ukidanje svih državnih univerziteta

Vranje news pre 1 sat
Đukanović: Ugasiti sve državne univezitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

Đukanović: Ugasiti sve državne univezitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ĐukanovićSrpska napredna strankaVladimir Đukanović

Politika, najnovije vesti »

Odlučeno je! Referendum u Republici Srpskoj 18. ili 25. oktobra

Odlučeno je! Referendum u Republici Srpskoj 18. ili 25. oktobra

Blic pre 9 minuta
"Ne lome i razbijaju, već brane mir": Vučević: Večeras možemo da vidimo kako izgleda okupljanje većinske i pristojne Srbije…

"Ne lome i razbijaju, već brane mir": Vučević: Večeras možemo da vidimo kako izgleda okupljanje većinske i pristojne Srbije (foto/video)

Blic pre 9 minuta
"Sve je proteklo mirno, bez ijednog incidenta": Dačić: "u 49 mesta okupilo se 33.000 ljudi, najviše u Pančevu"

"Sve je proteklo mirno, bez ijednog incidenta": Dačić: "u 49 mesta okupilo se 33.000 ljudi, najviše u Pančevu"

Blic pre 9 minuta
Picula se pribojava „17. žrtve“: Brnabić poručila da Srbija ne želi u uniju koju on predstavlja

Picula se pribojava „17. žrtve“: Brnabić poručila da Srbija ne želi u uniju koju on predstavlja

Nedeljnik pre 4 minuta
Brnabić: Srbija ne želi u EU koju predstavlja Picula

Brnabić: Srbija ne želi u EU koju predstavlja Picula

Nova pre 9 minuta