Dodik: Moguće da ime kandidata za novog premijera bude poznato u naredna dva dana
Pravda pre 33 minuta
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik naveo je da je moguće da ime kandidata za novog premijera bude poznato već sutra ili prekosutra, te da će u novoj vladi ostati znatan broj odlučujućih ljudi.
On je rekao da su na jučerašnjem sastanku vladajuće koalacije obavljene konsulatacije. „Nova vlada nije tema, to je stvar koja je u tranziciji, ne vidim zašto se toliko u javnosti ta priča izdiže kao nešto bitno” - rekao je Dodik odgovarajući na pitanja novinara u Banjaluci. Dodao je da je pre mesec dana rečeno da se ide u koncept formiranja nove vlade nacionalnog jedinstva, te da se tada znalo da će doći do određenih tranzicija. „Ovo je uobičajena tranzicija bez