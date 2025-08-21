Dodik: Moguće da ime kandidata za novog premijera bude poznato u naredna dva dana

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik naveo je da je moguće da ime kandidata za novog premijera bude poznato već sutra ili prekosutra, te da će u novoj vladi ostati znatan broj odlučujućih ljudi.

On je rekao da su na jučerašnjem sastanku vladajuće koalacije obavljene konsulatacije. „Nova vlada nije tema, to je stvar koja je u tranziciji, ne vidim zašto se toliko u javnosti ta priča izdiže kao nešto bitno” - rekao je Dodik odgovarajući na pitanja novinara u Banjaluci. Dodao je da je pre mesec dana rečeno da se ide u koncept formiranja nove vlade nacionalnog jedinstva, te da se tada znalo da će doći do određenih tranzicija. „Ovo je uobičajena tranzicija bez