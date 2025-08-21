Utrkuju se ko će da ugosti Putina: Ove zemlje nude da budu domaćin pregovora između Rusije i Ukrajine

Postoji nekoliko predloga gde bi razgovori između Putina i Zelenskog mogli da se održe.

Mađarska je već dva puta ponudila da bude domaćin mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine, i ponuda i dalje važi, rekao je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto. "Ako bude potrebno, spremni smo da obezbedimo odgovarajuće fer i bezbedne uslove za takve mirovne pregovore. Drago nam je ako možemo doprineti uspehu mirovnih akcija", rekao je Sijarto u podkastu emitovanom na Fejsbuku. Američki predsednik Donald Tramp najavio je ranije mogućnost